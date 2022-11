LPI-G: Alkohol am Vormittag

Gera (ots) - Berga. Mit einem Bußgeld von mindestens 500 EUR sowie 2 Punkten in Flensburg muss ein männlicher Pkw-Fahrer aus Berga rechnen. Bei diesem wurde bei einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen kurz vor 20 Uhr in Berga ein Atemalkoholwert von 0,69 Promille gemessen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

