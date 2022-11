LPI-G: Pkw unter Alkoholeinfluss geführt

Gera (ots) - Weida. Ein Fahranfänger befuhr am Freitag gegen 21:30 Uhr mit seinem Pkw die Schloßstraße in Weida. Dabei hielt er sich nicht an die für ihn geltende 0,0 Promillegrenze, denn ein durchgeführter Atemalkoholtest im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab ein Ergebnis von 0,48 Promille. Ihn erwartet nun neben dem Bußgeld auch noch der Entzug seiner erst vor kurzem erlangten Fahrerlaubnis. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

mehr