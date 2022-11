LPI-GTH: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Gleich neun Gartenhütten versuchten ein oder mehrere noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 23. und 26. November in einer Gartenanlage an der Leinefelder Straße gewaltsam aufzubrechen. Bei einigen der Häuser gelang das auch, so dass sie anschließend durchsucht wurden. Gestohlen wurde diverses Werkezeug im Wert von ca. 370 Euro. Der entstandene Sachschaden belief sich auf ca. ...

mehr