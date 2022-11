LPI-GTH: Akkuschrauber aus Garage entwendet

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Mit 1,48 Promille Alkohol in der Atemluft fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Pkw Citroen am Samstag um 07:30 Uhr in der Mönchallee in eine Verkehrskontrolle der Gothaer Polizei. Neben der Trunkenheitsfahrt stellten die Beamten zudem fest, dass der Fahrer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe zu Beweiszwecken entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie ...

mehr