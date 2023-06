Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Mögliches Raubdelikt in der Flomersheimer Straße

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Dienstag, 27.06.2023 auf Mittwoch, 28.06.2023 kam es zu einem Raubdelikt in der Flomersheimer Straße in Frankenthal. Gegen 01:00 Uhr wurde ein vor einem Anwesen befindlicher 40-Jähriger von einer Personengruppe von 6 bis 7 jungen Männern angesprochen. Anschließend wurde er mehrfach geschlagen und getreten. Nachdem sich die Personengruppe wieder entfernt hatte, stellte der Geschädigte fest, dass Bargeld aus der Geldbörse fehlt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls gegen 01:00 Uhr sowie insbesondere Hinweise zur Identität der Täter.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell