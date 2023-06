Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Ständehausstraße

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü). Am 08.06.2023 in der Zeit von 14:55 Uhr bis 15:35 Uhr wurde ein weißer Transporter des Herstellers Ford vor der Zulassungsstelle in der Ständehausstraße in Alfeld, in Fahrtrichtung Holzer Straße, geparkt. Aufgrund der dort befindlichen Einbahnstraße wurde das Fahrzeug auf der linken Straßenseite abgestellt. Nach dem der Fahrer nach seinen Erledigungen zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt war, stellte dieser am rechten hinteren Radkasten Beschädigungen fest. Diese wurden vermutlich durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug hervorgerufen, welches die Ständehausstraße befahren hatte. Die Polizei Alfeld sucht Zeugen, welche zu oben genannter Zeit in der Ständehausstraße Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8037 0 entgegengenommen.

