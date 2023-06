Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in die Bauschlosserei in Eitzum

Hildesheim (ots)

(pia) Im Tatzeitraum zwischen Montag, 05.06.2023, 18:00 Uhr und Donnerstag, 08.06.2023, 07:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in die Bauschlosserei in der Paulstraße 9 in Eitzum. Der oder die unbekannten Täter hebelten eine Tür auf, verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten der Schlosserei und entwendeten verschiedene Werkzeuge.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben oder sonstige Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze (Tel. 05068-9303-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell