POL-HI: Zeuginnen versuchen Dieb aufzuhalten

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen späten Nachmittag, 07.06.2023, gegen 17:00 Uhr, fiel einer Kundin eines Supermarktes in der Marienburger Straße in Hildesheim ein Mann auf, der mehrere Spirituosen in seinen Rucksack verstaute und anschließend auf den Rücken setzte. Im Kassenbereich stellte sich die Kundin mutig in den Weg und forderte den Mann auf, stehen zu bleiben. Er griff daraufhin ihren Arm, schubste sie zur Seite und flüchtete. Eine weitere Kundin des Marktes lief dem Dieb nach. Dieser nahm sein Fahrrad und warf es in ihre Richtung. Die Zeugin hielt daraufhin seinen Rucksack fest. Beim Weglaufen riss ein Schulterriemen, so dass er ohne den Rucksack davonrannte.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- kräftige Statur

- ca. 185 cm groß

- ca. 45 Jahre

- graue Haare

- osteuropäischer Akzent

Er trug ein T-Shirt und eine dunkle, kurze Hose.

Zeugen, die zu der Tat oder dem Täter Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

