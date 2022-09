Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Unfall verursacht und weggefahren - Polizei sucht Zeugen

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Samstagmorgen auf der Neckartalstraße in Heilbronn den Mercedes eines 62-Jährigen und fuhr weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die beiden Fahrzeuge fuhren nebeneinander in gleicher Fahrtrichtung, als der Unbekannte, vermutlich aus Unachtsamkeit, den rechts neben ihm fahrenden Mercedes touchierte. Bei dem Zusammenstoß entstand am Fahrzeug des 62-Jährigen ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. An dem unfallverursachenden PKW waren serbische Kennzeichen angebracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Zigarettenautomat aufgebrochen - Wer hat was gesehen?

Bisher Unbekannte brachen am frühen Samstagmorgen zwischen 3.40 Uhr und 8.20 Uhr einen Zigarettenautomat in der Schoettlestraße in Heilbronn auf und entwendeten eine unbekannte Menge Zigarettenschachteln. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, in Verbindung zu setzen.

Nordheim: Fünf Solarbatterien gestohlen - Zeugen gesucht

Fünf Solarbatterien wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag von bisher unbekannten Tätern oder Täterinnen von verschiedenen Pferdekoppeln in der Straße "Im Denzler" in Nordheim, entwendet. Die Polizei in Lauffen am Neckar, Telefon 07133 2090, sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise zum Verbleib der Solarbatterien geben können.

Oedheim: Motorroller gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Der Motorroller eines 52-Jährigen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Neuenstadter Straße in Oedheim gestohlen. Der bisher unbekannte Täter oder die bisher unbekannte Täterin schaffte es auf bisher unbekannte Weise alle Sicherungen des Rollers zu überwinden und diesen zu entwenden. Bei dem roten Roller handelt es sich um einen Explorer Speed 50. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Angaben zum Verbleib des Rollers machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Bad Friedrichshall - Kochendorf: Einbruch in Bäckerei - Wer hat was gesehen?

Eine Bäckerei am Rathausplatz in Kochendorf wurde am frühen Samstagmorgen, zwischen 3.00 Uhr und 3.50 Uhr, Ziel eines Einbruchs. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Verkaufsraum und zu einem Abstellraum. Ein von den Tätern aufgefundener Tresor wurde komplett entwendet und die Wechselgeldkasse geleert. Der oder die Täter flüchteten im Anschluss mit einer Beute im vierstelligen Eurobereich. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die Polizei in Neckarsulm sucht nun nach Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese sich, unter der Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm - Obereisesheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Einen geparkten VW Polo beschädigte am Freitagabend zwischen 17.55 Uhr und 18.00 Uhr, ein bisher unbekannter Fahrzeugführer oder eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin in der Eberwinstraße in Obereisesheim. Bei dem Unfall, auf dem Parkplatz vor einer Sporthalle, wurde der Polo auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin setzte seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, in Verbindung zu setzen.

Weinsberg - A81: Unfall mit einer Verletzten

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro waren die Folgen eines Unfalls am Sonntag auf der Autobahn 81 am Kreuz Weinsberg. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr ein 64-jähriger Toyota-Fahrer auf den Opel eines 34-Jährigen auf, als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste. Bei dem Zusammenstoß wurde die 22-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt.

Widdern - A81: Eine Verletzte bei Auffahrunfall

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro waren die Folgen eines Auffahrunfalls am Freitagnachmittag auf der Autobahn 81 zwischen Osterburken und Möckmühl. Eine 49-Jährige befuhr mit ihrem Suzuki den rechten Fahrstreifen in einer Baustelle auf der Jagsttalbrücke, als sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Diesen Umstand nahm ein hinter ihr fahrender 51-jähriger Lastwagenfahrer vermutlich zu spät wahr und fuhr auf den PKW auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Suzuki leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

