Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl aus Einfamilienhaus

Täter flüchtet mit pinken Damenfahrrad

Geldern-Lüllingen (ots)

Am Freitag (26. Mai 2023) kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus an der Genieler Straße in Geldern. Der Besitzer des Haus traf einen Mann auf seinem Grundstück, auf welchem sich noch weitere Gebäude befinden, an. Der Täter verwickelte den Eigentümer in ein Gespräch und entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Wenig später musste der Besitzer des Einfamilienhauses den Diebstahl von Bargeld im höheren dreistelligen Bereich, welche sich in den Büroräumlichkeiten befunden hatten, feststellen.

Der Mann konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- ca. 40 bis 45 Jahre alt - ca. 180cm groß - schlanke Figur - kariertes Hemd und braune Lederjacke - pinkes Damenfahrrad mit Plastiktüte über dem Sattel

Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell