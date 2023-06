Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall mit sieben Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Unfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen sind am Donnerstagmorgen, 1. Juni, um 6.20 Uhr ein 52-jähriger Busfahrer und ein 35-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden.

Der Busfahrer war mit einem Gelenkbus auf der Mülgaustraße in Richtung Odenkirchen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Auto des 35-Jährigen. Anschließend prallte der Bus gegen zwei am Fahrbandrand geparkte Wagen und schob diese auf drei weitere dort stehende Autos.

Die Unfallstelle erstreckte sich über 90 Meter. Die Polizei sperrte für die Zeit der Unfallaufnahme die Mülgaustraße zwischen der Giesenkirchener Straße und der Kochschulstraße komplett. (km)

