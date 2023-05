Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Venn: 15-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf der Venner Straße ist es am Dienstag, 30. Mai, gegen 8 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 53-jährigen Autofahrer und einem 15-jährigen Fahrradfahrer gekommen. Der Junge wurde dabei schwer verletzt.

Nach Angaben des 53-Jährigen befuhr er die Venner Straße in absteigender Richtung, als der 15-Jährige auf seinem Fahrrad plötzlich zwischen zwei am linken Fahrbahnrand geparkten Autos hindurch auf die Straße fuhr. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 15-Jährige schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagenteam brachte ihn in ein Krankenhaus. (cr)

