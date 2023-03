Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Straßenraub

Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Dienstagnachmittag (07. März) hielt sich ein 12-Jähriger zusammen mit einem Freund zwischen 13 Uhr und 14 Uhr Am Landabsatz auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Nähe einer Packstation auf. Der Junge gab an, dass sich plötzlich von hinten ein bislang unbekannter Mann näherte, der ihn zur Seite schubste und ihm sein Handy aus der Hand riss. Danach flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Er war laut Beschreibung zwischen 25 und 35 Jahre alt, komplett schwarz gekleidet und hatte einen dunkleren Teint. Seine Augenbrauen wurden als buschig beschrieben. Er hatte zudem einen schwarzen Bart. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell