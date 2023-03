Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte zerkratzen mehrere geparkte Fahrzeuge

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 06. März (Montag) auf den 07. März (Dienstag) kam es zu etlichen Sachbeschädigungen an Kfz. An insgesamt elf Pkw hatten Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand über die komplette Fahrzeugseite den Lack zerkratzt. Die Tatorte lagen an der Ostpromenade, der Weberstraße, der Danziger Straße sowie der Oppelner Straße.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell