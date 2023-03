Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ladendiebe verletzen Angestellte bei Flucht

Zeugen gesucht

Gangelt (ots)

Zwei unbekannte Männer kauften am Montagnachmittag (06. März) in einem Discountermarkt an der Heinrich-Josef-Otten-Straße gegen 15.30 Uhr Getränke ein und bezahlten. Als sie das Geschäft verließen, löste der Sicherungsalarm aus. Eine Mitarbeiterin sprach die Unbekannten an und forderte sie mehrmals vergeblich auf, stehen zu bleiben. Als die Frau dann einen der Männer am mitgeführten Rucksack festhielt, stieß der Unbekannte sie zu Boden und flüchtete mit seinem Begleiter. Die 36-Jährige erlitt durch den Aufprall auf dem Boden Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide Männer waren etwa 20 bis 25 Jahre alt und von schlanker Statur. Einer war komplett schwarz gekleidet und hatte schwarze Haare. Sein Begleiter trug eine beige Kapuzenjacke, hatte blonde Locken und führte einen Rucksack mit sich.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität der Täter machen können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell