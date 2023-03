POL-HS: - Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Hückelhoven-Brachelen (ots) - Am 05. März (Sonntag) drangen Einbrecher kurz vor Mitternacht gewaltsam in den Gastraum eines Restaurants am Kapbusch ein. Sie durchsuchten das Objekt nach Wertgegenständen und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen diverse Flaschen mit Spirituosen, Leergut sowie Dosengetränke. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

