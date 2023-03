Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: - E-Scooter gestohlen -

Wegberg (ots)

Am Samstag (04. März) stahlen Unbekannte zwischen 19 Uhr und 21.45 Uhr in der Straße Am Bahnhof einen schwarzen E-Scooter.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell