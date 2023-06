Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Böhl-Iggelheim/Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Vormittag wurden auf der L528 zwischen den Ortsteilen Böhl und Iggelheim im Bereich der Überführung der Bahngleise Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei wurden 9 Verstöße geahndet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei erlaubten 70 km/h lag bei 88 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz eine Verwarnung in Höhe von 40 Euro nach sich. Bei einer ebenfalls am Vormittag stattfindenden Kontrolle am Südbahnhof in Schifferstadt wurden 11 Gurt- und 2 Handyverstöße sanktioniert. Die Polizei appelliert erneut, den Sicherheitsgurt zu tragen, um Verletzungen vorzubeugen.

