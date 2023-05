POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots) - Am 07.05.2023, in der Zeit zwischen ca. 18:20 Uhr und 19:00 Uhr, kam es in der Bernwardstraße in Homburg zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten. Hierbei wurde der Deckel eines Briefkastens beschädigt / verbogen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu ...

