Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Bexbach

Bexbach OT Oberbexbach (ots)

Am 07.05.2023 zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr wurde in der Süßhübelstraße in 66450 Bexbach OT Oberbexbach in der Nähe des Sportplatzes die Heckscheibe eines schwarzen VW Golf mit bisher unbekanntem Gegenstand eingeschlagen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell