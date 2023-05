Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Homburg der BAB 6

Homburg (ots)

Am Samstag, den 06.05.2023, kam es zwischen 15:15 Uhr und 15:20 Uhr auf der B 423 aus Homburg kommend in Fahrtrichtung Bexbach, in Höhe der Anschlussstelle Homburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers.

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem weißen BMW Kombi, mit Homburger Kennzeichen, die B 423 aus Richtung Homburg kommend in Fahrtrichtung Bexbach auf der rechten der beiden Fahrspuren. Die Rechte der beiden Fahrspuren geht in Höhe der Anschlussstelle Homburg in eine Auffahrtsspur zur BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim über. Hierbei wechselte der unbekannte Fahrer plötzlich und unvorhersehbar über eine durchgezogene Linie auf die linke der beiden Fahrspuren, ohne auf den daneben befindlichen PKW zu achten. Aufgrund des plötzlichen Fahrmanövers des unbekannten Fahrers weichte der daneben befindliche Verkehrsunfallbeteiligte nach rechts aus. In der Folge geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab, wo es augenscheinlich mit der dortigen Leitplanke kollidierte. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder dem beteiligten Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

