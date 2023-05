POL-HOM: Fahrerflucht am Sportplatz Kirkel-Limbach

Mandelbachtal Ommersheim (ots) - Zwischen dem 02.05.2023, ca. 14:10 Uhr, und dem 03.05.2023, ca. 16:00 Uhr, wurde in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Talstraße in Mandelbachtal-Ommersheim durch bislang unbekannte Täter eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten das Anwesen. Anschließend verließen die Täter das Anwesen vermutlich über die Terrassentür. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugen, die sachdienliche ...

