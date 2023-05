POL-HOM: Bedrohung mit einem Messer unter Jugendlichen

Blieskastel-Wolfersheim (ots) - Am Samstag, den 06.05.2023, kam es in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr auf der Straße zwischen Wolfersheim und Blickweiler zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Das Fahrzeug war hierbei am Fahrbahnrand abgestellt. Zur Tatbegehung wurde eine Scheibe eingeschlagen und Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, unter der 06841/1060 ...

