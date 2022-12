Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Entschärfung noch am Donnerstag nötig

Evakuierung läuft sofort an

Anwohnende im Evakuierungsgebiet sollten sich alternative Übernachtungsmöglichkeiten suchen

Bild-Infos

Download

Heidelberg (ots)

Die Stadt Heidelberg informiert: Bahnstadt: Entschärfung noch am Donnerstag nötig / Evakuierung läuft sofort an / Anwohnende im Evakuierungsgebiet sollten sich alternative Übernachtungsmöglichkeiten suchen

Nach dem erneuten Fund einer Weltkriegsbombe in der Bahnstadt (Max-Jarecki-Straße/Grüne Meile) muss ab sofort ein Großteil der Bahnstadt und Teile von Bergheim evakuiert werden. Der Zustand der Bombe erfordert eine schnellstmögliche Entschärfung. Die Arbeiten werden bis weit in die Nacht andauern. Das Evakuierungsgebiet ist zudem noch größer als am vergangenen Freitag. Eine Karte mit dem Evakuierungsraum ist auf www.heidelberg.de zu sehen.

Anwohnende im Evakuierungsgebiet werden dringend gebeten, sich jetzt um alternative Übernachtungsmöglichkeiten für die Nacht außerhalb des Evakuierungsgebiets zu kümmern und diese aufzusuchen. Die Stadt wird parallel Notunterkünfte einrichten, die aber womöglich nicht alle Betroffenen aufnehmen können. Im Evakuierungsgebiet leben über 7.000 Menschen. Als Notunterkunft wird auch der SNP dome wieder zur Verfügung stehen, weitere Unterkünfte sind in Planung. Die rnv wird mit Shuttle-Bussen ab der Kreuzung Langer Anger/Nightinggale-Straße wieder Betroffene zu den Notunterkünften fahren.

Die Stadt Heidelberg informiert auf ihrer Internetseite www.heidelberg.de und über ihre Social-Media-Kanäle fortlaufend.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell