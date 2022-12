Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sondereinsatz in Heidelberger Altstadt - Aktion Gelbe Hand

Heidelberg (ots)

Mit Beginn der Vorweihnachtszeit und der Öffnung der Weihnachtsmärkte zieht es wieder zahlreiche Besucher und Besucherinnen in die Innenstädte. Solche Menschenansammlungen nutzen auch Taschendiebe für sich.

Damit die Diebe auch dieses Jahr wieder möglichst wenig erfolgreich sind, führte das Polizeipräsidium Mannheim im Rahmen "Sicher in Heidelberg" am Mittwoch Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Diebstahlskriminalität in der Heidelberger Innenstadt durch.

Im Zuge des Präventionsprojekts "Gelbe Hand" wurden am Mittwoch sowohl durch uniformierte, als auch zivil gekleidete Einsatzkräfte potenziellen Betroffenen unbemerkt gelbe Flyer in Form einer Hand in (offene) Taschen / Rucksäcke gesteckt. Bei der unmittelbar im Anschluss erfolgten Ansprache wurden die Betroffenen dann auf die "Gelbe Hand" aufmerksam gemacht und erhielten in einem kostenlosen Beratungsgespräch Tipps zur Vorbeugung.

Es wurden 30 sogenannte "gelbe Hände" in offen geführten Taschen und Rucksäcke verteilt und anschließend entsprechende sensibilisierende Gespräche mit den Besitzern geführt. Des Weiteren fanden noch weitere 50 Beratungsgespräche statt.

