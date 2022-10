Polizei Köln

POL-K: 221030-1-K Polizeilicher Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf Kippaträger auf der Schildergasse

Köln (ots)

Nach dem Angriff zweier Männer auf einen 22 Jahre alten Kippaträger auf der Schildergasse in der Kölner Innenstadt hat die Polizei am Freitagabend (28. Oktober) einen der Tatverdächtigen (25) festgenommen. Nach ersten Ermittlungen durch den noch am Abend alarmierten Bereitschaftsdienst des kriminalpolizeilichen Staatsschutzes wurde der 25-Jährige, dem Körperverletzung zur Last gelegt wird, in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft am frühen Samstagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Fahndung nach dem inzwischen identifizierten zweiten Tatbeteiligten, einem in Bremen gemeldeten Syrer, gegen den wegen des Vorwurfs der Beleidigung sowie der Volksverhetzung ermittelt wird, dauert noch an. Der Hintergrund des Angriffs auf den 22 Jahre alten Iraker jüdischen Glaubens dürfte Folge seiner Bemühungen sein, einem Ladendetektiv bei der Festnahme eines mutmaßlichen Ladendiebs zu helfen.

Gegen 19 Uhr hatte der Ladendetektiv einen 27 Jahre alten Mann bei einem Diebstahl beobachtet, den Verdächtigen vor dem Geschäft auf der Einkaufsstraße überwältigt und Umstehende um Hilfe gebeten. Als der Iraker der Bitte nachkam, soll einer der beiden syrischen Tatverdächtigen ihn mit Blick auf den israelisch-palästinensischen Konflikt beleidigt haben. Der zunächst festgenommene 25-Jährige soll dem jungen Iraker zudem mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. (cr/de)

