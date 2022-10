Polizei Köln

POL-K: 271022-2-K Unbekannter in Klinik verstorben - Öffentlichkeitsfahndung zur Identifizierung

Köln (ots)

Am Samstag (8. Oktober) ist in einer Kölner Klinik ein bislang nicht identifizierter, etwa 30 - 40-jähriger, 1,75 Meter großer und schlanker Mann mit braunen Haaren und blauen Augen verstorben. Die Kripo Köln bittet zur Identifizierung des Toten um Zeugenhinweise.

Ein Foto des Verstorbenen ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/90159

Der am 30. September gegen Mittag im augenscheinlich hochalkoholisierten Zustand am Rudolfplatz angetroffene, mutmaßlich der Obdachlosenszene angehörende Mann war nach seiner Einlieferung in einer Ausnüchterungszelle des Polizeigewahrsams kollabiert. Eine Woche nach dem Transport durch Rettungskräfte in eine Klinik verstarb er dort, ohne Angaben zu seiner Identität gemacht zu haben. Eine Obduktion ergab als Todesursache eine innere Ursache ohne jegliche Fremdeinwirkung.

Das Kriminalkommissariat 11 fragt: Wer kann Angaben zur Identität des Abgebildeten machen? Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

