Die Stadt Heidelberg informiert: Bahnstadt: Erneut Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten gefunden Evakuierung wird wieder nötig / Zeitpunkt noch unklar - PM Nr. 2

Bei Bauarbeiten in der Heidelberger Bahnstadt ist am Donnerstag, 15. Dezember 2022, erneut eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Fundort liegt nur wenige Meter von der Stelle entfernt, wo bereits am 8. Dezember eine Bombe gefunden worden war. Der Bereich ist aktuell abgesperrt, es kommt zu Verkehrsbehinderungen und Umleitungen. Angrenzende Einrichtungen werden informiert und nötigenfalls geräumt. Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort und beurteilt aktuell die Lage. Eine erneute Evakuierung wird nötig - der Zeitpunkt steht noch nicht fest. Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch am Donnerstag entschärft und evakuiert werden muss. Ziel ist es, das weitere Vorgehen noch am Donnerstag bis zum späten Nachmittag zu klären. Der Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn ist aktuell nicht betroffen. Der Straßenbahnverkehr der rnv-Linien 22 und 26 fahren Umleitungen um den betroffenen Bereich, die Haltestelle Hauptbahnhof-Süd wird nicht angefahren.

Die Stadt Heidelberg informiert auf ihrer Internetseite www.heidelberg.de und über ihre Social-Media-Kanäle fortlaufend.

