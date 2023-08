Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Große Rauchsäule nach Küchenbrand

Mit einer weit sichtbaren Rauchsäule hat ein Küchenbrand in einer Gaststätte in der Seestraße am Sonntag für Aufmerksamkeit gesorgt. Kurz vor 12 Uhr fing das Fett in einer Fritteuse in der Küche des Lokals Feuer. Die Flammen griffen auch auf die Küche über, sodass an Inventar und Gebäude letztlich ein Schaden entstand, der sich nach erster Schätzung auf einen sechsstelligen Betrag belaufen dürfte. Warum das Fett in der Fritteuse in Brand geraten war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die rasch einschreitende Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle und löschte das Feuer. Eine Mitarbeiterin des Lokals erlitt durch den Rauch leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Friedrichshafen

Autofahrer überfährt Verkehrsinsel

Schaden an einer Verkehrsinsel und mehreren Straßenschildern hat ein 34 Jahre alter Autofahrer am Sonntagmorgen in der Klufterner Straße verursacht. Der Dacia-Lenker kam gegen 5 Uhr von der Straße ab und steuerte daraufhin über die Verkehrseinrichtung. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Weshalb es zu dem Fahrfehler kam, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen, die Polizei schließt aber nicht aus, dass der Fahrer am Steuer eingeschlafen ist. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Nach Stunk in Gaststätte- Mann landet in Polizeigewahrsam

Den Sonntag in einer Arrestzelle der Polizei beendet hat ein 35 Jahre alter Mann, der im Laufe des Tages in gleich zwei Gaststätten im Innenstadtgebiet für Ärger gesorgt hat. In einer Kneipe in der Kleinebergstraße pöbelte er kurz vor 12.30 Uhr stark alkoholisiert mehrere Gäste an, weshalb er von der Polizei des Ortes verwiesen wurde. Er zeigte sich zunächst einsichtig und wollte den Heimweg antreten. Diese Einsicht hielt aber wohl nicht lange an, denn etwa drei Stunden später fiel er in einer Gaststätte in der Paulinenstraße auf. Dort hatte er grundlos ein Glas nach dem Gastwirt geworfen und war auch gegenüber einem weiteren Gast handgreiflich und verbal ausfällig geworden. Da mit weiterem Ärger durch den 35-Jährigen zu rechnen war, nahm ihn die Polizei letztlich mit in eine Gewahrsamszelle. Der 35-Jährige hat nun neben Strafanzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung auch mit der Kostenrechnung für den Arrest zu rechnen.

Meckenbeuren

Hausstreit ruft Polizei auf den Plan

Zu einem Hausstreit musste die Polizei am Sonntagabend mit gleich mehreren Streifenbesatzungen anrücken. Eine Mutter war in einer Wohnung in der Ravensburger Straße derart mit ihrer Tochter aneinandergeraten, dass die beiden Frauen mit Pfannenwendern aufeinander losgingen und Gläser warfen. Beide Beteiligten erlitten bei dem handfesten Streit mehrere leichte Verletzungen und wurden durch die Beamten getrennt. Sie haben nun mit Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten sowie Beleidigung zu rechnen.

Stockach/Überlingen

Korso bremst Verkehr aus - Polizei prüft Vorfall

Ein Hochzeitskorso hat wohl am Samstagabend gegen 18.45 Uhr auf der A 98 bei Stockach in Fahrtrichtung Überlingen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Korso soll andere Verkehrsteilnehmer nahezu bis zum Stillstand ausgebremst und am Überholen gehindert haben. Die Polizei prüft aktuell eine Gefährdung oder Nötigung anderer Verkehrsteilnehmer und bittet Personen, die davon betroffen waren, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Fußgänger erliegt Verletzungen nach Sturz

Nachdem er am frühen Sonntagmorgen unglücklich gestürzt ist und sich dabei verletzt hat, ist ein 70 Jahre alter Fußgänger in der Folge in einem Krankenhaus verstorben. Der Passant war kurz vor 1 Uhr in der Ahauser Straße unterwegs, als er den bisherigen Erkenntnissen zufolge unglücklich über den Bordstein stolperte und stürzte. Dabei schlug er mit dem Kopf gegen einen geparkten Pkw und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den 70-Jährigen umgehend in ein Krankenhaus, von wo aus er einige Stunden später mit einem Helikopter in eine Spezialklinik geflogen wurde. Dort verstarb er im Laufe des Nachmittages.

Markdorf

Grillhütte am Gehrenberg abgebrannt

Nachdem zwischen Samstag und Sonntag die Grillhütte am Gehrenberg abgebrannt ist, hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Die Grillhütte war aus noch nicht abschließend geklärter Ursache in Flammen aufgegangen und musste im Zuge der Löscharbeiten der hinzueilenden Feuerwehr zerlegt und teilweise abgetragen werden. Es dürften mehrere tausend Euro Schaden entstanden sein. Die Hintergründe des Vorfalles klärt aktuell der Polizeiposten Markdorf. Ob das Feuer im Zusammenhang mit einem am Samstagabend an der Grillhütte stattgefundenen Grillfest steht, ist ebenfalls Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell