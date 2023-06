Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit mit Zaunlatte/ In Notaufnahme randaliert/ Metalldiebe

Lüdenscheid (ots)

Auf offener Straße sind am Mittwochabend auf der Gartenstraße zwei Männer aufeinander losgegangen. Ein 65-jähriger E-Scooter-Fahrer beschuldigte einen 42-jährigen E-Bike-Fahrer, sein Pedelec "frisiert" zu haben. Als der E-Bike-Fahrer davonfuhr, verfolgte ihn der E-Scooter-Fahrer. An einem Zaun kamen sie zum Stehen. Wer dann tatsächlich eine kaputte Zaunlatte mit herausragenden Schrauben griff, darüber gehen die Aussagen auseinander. Die Polizei schrieb Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen beide Männer sowie eine Anzeige wegen der Sachbeschädigung an dem Zaun. Das Pedelec und die Zaunlatte wurden sichergestellt.

Ein psychisch auffälliger 26-Jähriger randalierte am Dienstagmorgen in der Notaufnahme der Klinik in Hellersen. Er stürmte aus einem Behandlungszimmer auf den Flur und verpasste einer unbeteiligten Mitarbeiterin einen Faustschlag auf die Nase. Dabei wurde ihre Brille verbogen. Eine zu Hilfe eilende Kollegin bekam einen Tritt in den Bauch. Ebenfalls verletzt wurde ein Chirurg. Der 26-Jährige wurde in den geschlossenen Bereich der psychiatrischen Abteilung eingewiesen. Am nächsten Morgen wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.

Ein Mann und eine Frau mit einem weißen Transporter haben am Mittwochnachmittag vor einem Haus abgestellte Rohre gestohlen. Als der Eigentümer herauskam und sich beschwerte, ließen sie die restlichen Rohre stehen und fuhren davon. Bevor der Wagen losfuhr, nahm der Mann das Recklinghäuser Kennzeichen von dem Fahrzeug ab. Der Eigentümer holte die Polizei, um Anzeige zu erstatten. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ. (cris)

