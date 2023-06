Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

In der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni, zwischen 20:45 Uhr und 06:45 Uhr, wurde in Papenburg, Russellstraße ein geparkter Van der Marke MAN an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne sich um den Schaden, welcher auf etwa 1000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell