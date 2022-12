Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenwagens - zwei Leichtverletzte

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Buer wurden am Donnerstag, 8. Dezember 2022, zwei Personen leicht verletzt und mehrere Fahrzeuge beschädigt. Gegen 13.30 Uhr war ein Streifenwagen auf der Horster Straße in Richtung Beckhausen unterwegs. Während der Streifenwagen die Kreuzung Horster Straße/Ackerstraße/Sedanstraße kreuzte, kam ein Auto aus der Ackerstraße in die Kreuzung gefahren, sodass es zur Kollision kam. Die 36-jährige Fahrerin des Ford Fiesta fuhr zunächst weiter auf den Gehweg der Sedanstraße, wo sich Kinder befanden. Ein 9-Jähriger sprang zur Seite und verletzte sich dabei leicht. Danach fuhr die 36-Jährige wieder auf die Straße, wobei sie zwei geparkte Autos touchierte. Auf der Straße kam der Wagen schließlich zum Stehen. Der 9-Jährige wurde von seinen Eltern abgeholt, die eigenständig mit ihrem Sohn einen Arzt aufsuchen wollten. Eine Beamtin wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt, konnte ihren Dienst aber fortsetzen. Zudem wurde eine Häuserwand beschädigt, als der Wagen zuvor auf den Gehweg gefahren war. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell