Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl im Baumarkt/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein unbekannter Mann hat gestern, 8. Dezember 2022, gegen 19.58 Uhr ein Messer in einem Baumarkt an der Caubstraße in Schalke-Nord entwendet. Ein Ladendetektiv beobachtete die Tat und wollte den Mann im Kassenbereich stellen. Daraufhin zog der Unbekannte das Messer aus der Hosentasche, bedrohte den Detektiv und flüchtete anschließend mit einem Auto in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige ist zwischen 40 und 45 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Zur Tatzeit trug er eine orangene Arbeitshose, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Kappe. Zudem hat der Gesuchte beide Arme tätowiert. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

