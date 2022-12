Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem räuberischen Diebstahl am Dienstag, 6. Dezember 2022, in der Altstadt von Gelsenkirchen. Gegen 12.20 Uhr beobachtete ein 34-jähriger Gladbecker in einem Lottoladen auf der Ebertstraße einen unbekannten Mann, der sich Ware aus einem Regal nahm und das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Als er den Unbekannten darauf ansprach, wurde er körperlich von ihm angegangen. Unerwartet mischten sich zwei weitere unbekannte Männer in die Geschehnisse ein und bedrohten den Gladbecker. Die drei Unbekannten verließen anschließend das Geschäft in Richtung Musiktheater. Alle drei Männer sollen etwa 20 Jahre alt sein, waren circa 1,70 Meter groß und hatten dunkle Haare. Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte an das zuständige Kommissariat unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

