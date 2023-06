Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Halver (ots)

Eine 75-jährige Halveranerin wurde am Montag beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße bestohlen. Während sie ihre Waren einsammelte, hatte sie die Geldbörse in einer Umhängetasche verwahrt. Am Kühlregal sprach sie ein jüngerer Mann an, der ihr relativ nah kam. Ansonsten kann sich die Seniorin an keine verdächtige Beobachtung erinnern. An der Kasse stellte sie fest, dass die Geldbörse weg war. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten keinesfalls Taschen mitsamt Wertsachen in den Einkaufskorb gestellt oder an den Korb gehängt werden. Geschickte Taschendiebe fingern auch unbemerkt geschlossene und am Körper der Opfer hängende Reißverschlüsse auf und fischen die Geldbörsen heraus. Deshalb sollte man beim Einkaufen Vorsicht walten lassen und Wertsachen möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Ablenkmanöver, wie herunterfallende Ware oder eine Frage lenken das ausgesuchte Opfer ab. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden! (cris

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell