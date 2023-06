Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriff mit Pfefferspray/ Einbruch in Vereinsheim

Altena (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf dem Rosmarter Weg eine Frau mit Pfefferspray besprüht. Die 42-Jährige begleitete drei Kinder auf Pferden. Außerdem lief ihr Hund unangeleint mit der Gruppe mit. Als ein Jogger die Gruppe überholen wollte, lief der Hund auf ihn zu. Der Unbekannte griff zum Pfefferspray und sprühte nach Angaben der Frau mehrmals. Als sie auf ihn zulief und ihn aufforderte, das zu unterlassen, sprühte ihr der Jogger nach ihren Angaben ebenfalls mehrfach Pfefferspray ins Gesicht, zeigte ihr den Mittelfinger und brüllte "Scheiß Köter". Dann rannte er weiter. Etwa eine Stunde lang brannten die Augen der 42-Jährigen. Am Abend erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Die ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Der Unbekannte wird auf 55 bis 60 Jahre geschätzt. Er hat graue Haare und trug eine schwarze Radlerhose sowie ein grau/blaues T-Shirts. Er soll angeblich häufiger auf der Strecke oberhalb der Fuelbecker Talsperre joggen. Hinweise bitte an die Polizei in Altena, Telefon 9199-0.

Unbekannte sind zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen in ein Vereinsheim an der Westiger Straße eingebrochen. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Dachfenster und versuchten in dem Vereinsheim, eine Zwischentür zu einem benachbarten Imbiss aufzubrechen. Das misslang offenbar. Nach einer ersten Überprüfung wurde in dem Vereinsheim nichts gestohlen. (cris)

