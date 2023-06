Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tatverdächtigen beim nächsten Diebstahl beobachtet

Lüdenscheid (ots)

Eine Lüdenscheiderin entdeckte am Dienstag in der Winkhauser Straße einen Tatverdächtigen wieder. Der Mann soll ihrer Schwester eine Woche zuvor im Lager eines Geschäftes die Geldbörse gestohlen haben. Am Dienstag gegen 13.15 Uhr war er gerade dabei, ein Paket aus einem Postwagen zu stehlen. Danach stieg er in einen Bus der MVG-Linie 47. Die Zeugin rief die Polizei und brachte den Busfahrer dazu, an der Haltestelle zu warten. Die Polizeibeamten holten den Beschuldigten aus dem Bus. Von dem neuen Diebstahl wussten sie allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Der 38-Jährige räumte zwar den Diebstahl des Paketes ein. Das Paket hatte er allerdings in dem Bus gelassen, der inzwischen losgefahren war. Bei einer späteren Überprüfung des Linienbusses fanden die Beamten nur noch ein aufge-rissenes, leeres Paket. Ein anderer, noch Unbekannter, hatte sich die Tasche des 38-Jährigen geschnappt, mehrere Pakete herausgenommen, geöffnet und die meis-ten Reste beim Aussteigen an der Haltestelle Haus Schöneck mitgenommen. Die Polizei sicherte die Videoaufnahmen aus dem Linienbus. Der Unbekannte soll 35 bis 50 Jahre alt und 1,65 bis 1,75 Meter groß sein. Er ist eher kräftig gebaut und hat längere, braune Haare. Er trug ein rosa T-Shirt, eine blaue Jeanshose, Kappe und einen grauen Rucksack. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

