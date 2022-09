POL-WAF: Kreis Warendorf. Falsche Polizeibeamte aktiv

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 13.9.2022 fuhr ein flüchtiger Fahrzeugführer zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr gegen einen weißen VW Polo, der in einer Parkbucht am Fahrbahnrand in Höhe Überwasserstraße 5 in Wadersloh stand. Der Besitzer stellte einen Schaden an der vorderen Stoßstange fest, der durch die Anhängerkupplung des Verursacherfahrzeugs entstanden sein dürfte. Wer hat die Verkehrsunfallflucht beobachtet? ...

