POL-MK: Kellereinbruch/ "Hallo-Mama"-Trick

Unbekannte sind am Sonntagabend zwischen 21.45 und 23.45 Uhr in einen Keller an der Hasenkampstraße eingebrochen. Sie hebelten eine Kellertür auf und stahlen diverse Schlüssel.

Eine 68-jährige Altenaerin ist auf den "Hallo-Mama"-Trick hereingefallen. Trotz diverser Ermittlungserfolge der Polizei unter anderem in NRW läuft der Betrug per Messenger oder SMS weiter. Wahllos werden SMS oder Messenger-Nachrichten verschickt. Die Absender erwecken den Eindruck, dass sich Sohn oder Tochter melden würden. Der Erstkontakt kommt entweder per SMS oder Messenger zustande, danach wird nur noch über den Messenger kommuniziert. Die übliche Lügengeschichte lautet so: Mein Handy ist kaputt (in die Waschmaschine geraten, runtergefallen, gestohlen, etc.). Deshalb habe sie oder er eine neue Rufnummer mit einem neuen Handy. Auf dem läuft jedoch das Online-Banking nicht. Deshalb bitten die Betrüger die vermeintlichen Eltern, einzuspringen. Sie fordern in der Regel eine Eilüberweisung. Auch die Altenaerin war am Donnerstag überzeugt, dass sich die Tochter bei ihr gemeldet habe. Weil sie nicht viel Geld hatte, überwies sie nur einen vergleichsweise niedrigen Betrag auf ein Konto in Schweden. Danach brach der Kontakt ab. Dafür meldete sich einen Tag die nächste Tochter - wieder mit einer anderen Telefonnummer. Darauf reagierte sie allerdings nicht mehr und erstattete am Montag Anzeige auf der Polizeiwache an der Bahnhofstraße. Der Trick ließe sich eigentlich so einfach "enttarnen", erklärt die Polizei: Durch einen Rückruf an die alt-bekannte Telefonnummer und das angeblich kaputte Handy oder durch eine Bitte um eine Sprachnachricht. Immer wenn es um Geld oder Wertsachen geht, sollten Betroffene vorsichtig sein und Forderungen oder Bitten prüfen. (cris)

