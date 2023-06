Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brandstiftung/Versuchter Einbruch/Einbruch in Berufskolleg

Lüdenscheid (ots)

Am Montag wurden drei männliche Jugendliche gegen 21:00 Uhr dabei beobachtet, wie sie in einem Waldstück zwischen der Hohen Steinert und dem Grebbecker Weg ein Feuer anzündeten. Durch diese Brandstiftung fing der Wald auf einer Fläche von ca. 480 Quadratmetern Feuer und musste von der Feuerwehr Lüdenscheid in einem mehrstündigen Einsatz, bis in die Nacht hinein, unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Die drei Jugendlichen waren lt. Zeugenaussage zwischen 16-20 Jahren alt, von schlanker Statur und ca. 175-180 cm groß. Zwei von ihnen hatten dunkle, einer blonde bis dunkelblonde Haare. Die drei Tatverdächtigen flüchteten auf ihren Mountain Bikes (Farben: Silber, blau, lila) in Richtung Grebbecke / Oedenthal. Hierbei trug einer von ihnen einen blauen Fahrradhelm. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise unter Telefonnummer: 02351-90990

Zwischen Samstagabend, 23 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, haben Unbekannte versucht, die Nebeneingangstür eines Fahrradladens an der Herscheider Landstraße aufzubrechen. Sie hinterließen Sachschaden.

Am Wochenende wurde in das Gertrud-Bäumer-Berufskolleg am Raithelplatz eingebrochen. Unbekannte hebelten eine Tür des Verwaltungstraktes auf, durchbrachen mit roher Gewalt mehrere Zwischentüren, vermutlich durch Auftreten und durchwühlten sämtliche Schränke. Sie entwendeten mehrere Laptops und Beamer und beschädigten weitere Türen. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell