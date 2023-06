Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Pkw/ Diebe im Garten/ Taschendiebe/ Wartehaus-Scheibe zerdeppert/ Zigarettenautomat aufgebrochen/ "Hallo-Mama"-Trick

Iserlohn (ots)

Am Taigelbrand wurde zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen, 5.40 Uhr, in einen VW Golf eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten ein älteres Navigationsgerät. Nur wenige Meter entfernt wurde ein brauner Honda CR-V aufgebrochen. Aus diesem Wagen wurden Bargeld, Tasche und Taschenmesser gestohlen.

Von einem Privatgrundstück an der Schirnbergstraße wurden zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen zwei Metallstühle und eine Poolleiter gestohlen.

Eine 83-jährige Frau wurde am Samstag gegen 17 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Karl-Arnold-Straße bestohlen. An der Kasse suchte sie vergeblich nach ihrer Geldbörse. Sie ließ ihren Einkauf zurück und ging zunächst zur Bank. Am Montag holte sie ihren Einkauf und die Anzeige bei der Polizei nach.

An der Hans-Böckler-Straße wurde die Glasscheibe eines Bushaltestellen-Wartehäuschens zerstört. Eine Polizeistreife entdeckte den Schaden heute Morgen um 2.33 Uhr.

In der vergangenen Nacht wurde an der Flehmestraße ein Zigarettenautomat aufgehebelt. Vor Ort ließ sich nicht feststellen, ob die Täter Geld oder Zigaretten erbeuteten.

Ein 70-jähriger Iserlohner ist auf den "Hallo-Mama"-Trick hereingefallen. Trotz diverser Ermittlungserfolge der Polizei unter anderem in NRW läuft der Betrug per Messenger oder SMS weiter. Wahllos werden SMS oder Messenger-Nachrichten verschickt. Die Absender erwecken den Eindruck, dass sich Sohn oder Tochter melden würden. Der Erstkontakt kommt entweder per SMS oder Messenger zustande, danach wird nur noch über den Messenger kommuniziert.

Die übliche Lügengeschichte lautet so: Mein Handy ist kaputt (ins Wasser gefallen, runtergefallen, gestohlen, etc.). Deshalb habe sie oder er eine neue Rufnummer mit einem neuen Handy. Auf dem läuft jedoch das Online-Banking nicht. Deshalb bitten die Betrüger die vermeintlichen Eltern, einzuspringen. Sie fordern in der Regel eine Eilüberweisung. Der Iserlohner war am Montag überzeugt, dass sich die Nichte bei ihm gemeldet habe - obwohl sie ihn doch mit "Hallo Mama" begrüßt hatte. Er machte sich auf den Weg zur Bank, um Geld nach Schweden zu überweisen. Eine aufmerksame Bankangestellte äußerte Zweifel und brachte den Iserlohner zum Überlegen. Ob es danach gelungen ist, den Geld-Transfer zu stoppen, stand bei Anzeigenaufnahme bei der Polizei noch nicht fest.

Der Trick ließe sich eigentlich so einfach enttarnen, erklärt die Polizei: Durch einen Rückruf unter der alt-bekannten Telefonnummer und das angeblich kaputte Handy der Tochter oder durch eine Bitte um eine Sprachnachricht. Immer wenn es um Geld oder Wertsachen geht, sollten Betroffene vorsichtig sein und Forderungen oder Bitten prüfen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell