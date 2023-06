Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriff mit Bierflasche

Plakate in Brand gesetzt/ Scheibe eingeschlagen

Menden (ots)

Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Samstagabend an der Unteren Promenade mit einer zerschlagenen Bierflasche auf drei andere Männer (20, 22 und 27) losgegangen. Die Angegriffenen riefen die Polizei. Als die Beamten gegen 22.50 Uhr eintrafen, hatte sich der Jugendliche immer noch nicht beruhigt und verpasste einem seiner Gegner vor den Augen der Polizeibeamten einen Faustschlag ins Gesicht. Die Polizeibeamten brachten den stark alkoholisierten jungen Mann zu Boden. Nach Rücksprache mit dem Jugendamt wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht im Gewahrsam der Polizei in Iserlohn untergebracht. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

An der Unteren Promenade brannten am frühen Samstagmorgen Plakate. Gegen 1.45 Uhr meldeten Zeugen ein Feuer vom Parkplatz eines Supermarktes an der Unteren Promenade. Dort stand ein Schild in Flammen. Die Zeugen beobachteten dort außerdem einen verdächtigen Jugendlichen. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Die Fassade wurde leicht beschädigt. Vor Ort meldete ein Passant den Einsatzkräften ein weiteres Feuer: In Sichtweite brannte auch ein an einer Straßenlaterne angebrachtes Plakat. Der Passant konnte das Feuer mit einer Flasche Wasser löschen.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde an der Walramstraße ein grauer Polo beschädigt: Unbekannte schlugen die Beifahrerscheibe ein und zerstachen einen Reifen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell