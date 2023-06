Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Grabenaushub am Apeler See sorgt für Feuerwehreinsatz - circa 15 Quadratmeter bei trockener Vegetation verbrannt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schiffdorf (ots)

In den frühen Morgenstunden, des 10. Juni 2023, wurden gegen 07:33 Uhr die Ortsfeuerwehren Schiffdorf, Bramel und Sellstedt in die Feldmark, am Apeler See, nach Schiffdorf alarmiert. Vor Ort stand getrockneter Grabenaushub auf einer Fläche von circa 15 Quadratmetern in Flammen, beziehungsweise glomm dieser vor sich hin. Die Feuerwehr löschte die Fläche und wühlte mittels Dunggabel den Aushub auseinander, um alle Glutnester abzulöschen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell