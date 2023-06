Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ungewöhnlicher Notruf alarmiert Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schiffdorf (ots)

In den frühen Donnerstagmorgenstunden, des 08. Juni 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf, gegen 05:12 Uhr, gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei in die Straße Am Fernsehturm nach Schiffdorf alarmiert. Grund der Alarmierung war ein automatischer Notruf eines Mobiltelefons, welches einen Unfall festgestellt hat. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte übernahm der Rettungsdienst umgehend die Versorgung eines jungen Mannes.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen in dem Fahrzeug befanden, suchte die Feuerwehr den Nahbereich ab. Bei dem Kleinwagen handelte es sich um einen VW, welcher zunächst einen ersten Baum touchierte, einen zweiten Baum traf und daraufhin auf den Schotterweg zurückgeschleudert wurde. Da die Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen durchführen musste, konnte der Einsatz zügig wieder beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell