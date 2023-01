Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Jugendliche attackieren 16-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Mittwochabend (4. Januar, 18:55 Uhr) zwei 16-Jährige an der Straße Lange Kamp attackiert. Die Jungen berichteten der Polizei, dass sie auf Höhe der Theodor-König-Gesamtschule an den etwa acht bis neun Jugendlichen (darunter zwei Mädchen), die in einem Rondell saßen, vorbeiliefen. Plötzlich wurden sie aus der Gruppe heraus provoziert. Vier Jugendliche (alle männlich) rannten den 16-Jährigen hinterher, schlugen und traten sie. Einer von wird auf etwa 1,60 Meter Größe geschätzt. Er hat blonde Haare und trug eine weiße Hose sowie ein weißes Oberteil. Das Kriminalkommissariat 34 sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können (Telefon: 0203 2800).

