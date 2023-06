POL-MK: Papiercontainer-Brand/ Einbrüche in Fahrzeuge

Plettenberg (ots) - Mutmaßlich dieselbe Gruppe Jugendlicher hat am späten Freitagabend in zwei Fällen Schützenfestbesucher zusammengeschlagen. Die erste Tat ereignete sich gegen 22.50 Uhr an der Moltkestraße. Dort griffen sie einen 36-jährigen Mann an und verletzten ihn leicht. Er gab an, dass die Gruppe grundlos und überraschend auf ihn eingeschlagen und getreten habe. Anschließend flohen die Täter Richtung ...

mehr