Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Wintergarten und Schule

Diebe stehlen Auflieger mit Messing

Lüdenscheid (ots)

Bewohner eines Wohnhauses an der Stüttinghauser Ringstraße wurden letzte Nacht, 1.44 Uhr, durch ein lautes Geräusch geweckt. Beim Blick auf eine Überwachungskamera erkannten sie fremde Personen in ihrem Wintergarten und riefen die Polizei. Die Täter hatten sich Zutritt über ein Fenster verschafft und flüchteten vor Eintreffen der ersten Streife.

Beschreibung: Die erste Person war männlich, Anfang bis Mitte 30, trug eine rote Jacke, blonde Haare, weißes T-Shirt sowie blaue Jeans.

Die zweite Person war Mitte 30, trug eine dunkle Jacke, ein lila Shirt, Jeans und hatte dunkelblonde bis braune schulterlange Haare.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich an der Schule am Raithelplatz. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen drangen die Täter in den Verwaltungstrakt ein, brachen mehrere Türen auf und entwendeten Laptops und Beamer.

In der Dönne verschwand Samstag, gegen 1.20 Uhr, ein LKW-Auflieger vom Gelände einer Spedition. Der rote Sattelauflieger mit weißer Aufschrift und dem Kennzeichen OE-HD1142 hatte Messing geladen. Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen?

Ein bisher unbekannter Täter trieb am Freitag, gegen 10 Uhr, sein Unwesen in einem Supermarkt an der Heedfelder Straße. Wie erst später auf einer Videoaufnahme ersichtlich wurde, nahm er im Lagerraum Wertgegenstände eines Mitarbeiters an sich und verschwand kurz darauf aus dem Geschäft. Beschreibung: männlich, ca. 30 - 45 Jahre alt, dicke Statur (dicker Bauch), orange-rote Haare (im Nackenbereich dünn und länger), Oberlippen- und Kinnbart, orange-rot, beige Basecap, dunkle Sonnenbrille auf der Basecap, schwarzes T-shirt mit lila Aufdruck, oberhalb des Aufdrucks goldfarbener Schriftzug "Just", dunkle knielange Tarnhose, weiße Socken, schwarze Sneaker, nato-oliv farbener taktischer (Militär-)Rucksack, schwarze Umhängetasche schmal.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell