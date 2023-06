Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriffe auf Schützenfestbesucher

Plettenberg (ots)

Mutmaßlich dieselbe Gruppe Jugendlicher hat am späten Freitagabend in zwei Fällen Schützenfestbesucher zusammengeschlagen. Die erste Tat ereignete sich gegen 22.50 Uhr an der Moltkestraße. Dort griffen sie einen 36-jährigen Mann an und verletzten ihn leicht. Er gab an, dass die Gruppe grundlos und überraschend auf ihn eingeschlagen und getreten habe. Anschließend flohen die Täter Richtung Kersmecker Weg.

Die zweite Tat passierte nur etwa 25 Minuten später in unmittelbarer Nähe an der Weidenstraße. Das 44-jährige Opfer war ebenfalls auf dem Heimweg vom Schützenfest. Hierfür ging er über den dortigen Radweg, wo ihm die Gruppe begegnete. Etwa in Höhe der Steinmetzstraße habe einer der Jugendlichen ihm unvermittelt die Beine weggetreten, wodurch er zu Fall gekommen sei. Anschließend hätten die Jugendlichen auf ihn eingeschlagen und -getreten. Die Tat soll unter dem Gelächter der Täter mutmaßlich gefilmt worden sein. Dem Opfer gelang es sich aufzurappeln und wegzulaufen. Die Täter rannten hinterher, ließen kurze Zeit später jedoch von ihrem Opfer ab. Auch der 44-Jährige wurde leicht verletzt.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben am späten Abend erfolglos. In beiden Fällen bestand die Gruppe aus etwa zehn Jugendlichen mit Mädchen und Jungen im Alter von 12-15 Jahren. Die Polizei hat zwei Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (dill)

