Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dosen-Dieb/ Wechseltrick-Betrüger/ Falsche Zwanziger und Fünfziger

Hemer (ots)

Mit vier Dosen Eintopf und 24 Dosen Energy-Drinks in seinem Rucksack wollte ein Mann am Freitag gegen 11.30 Uhr einen Supermarkt an der Bahnhofstraße verlassen - allerdings ohne sie zu bezahlen. Ein Mitarbeiter hatte den deutlich übergewichtigen Mann am Morgen im Laden beobachtet. Zwischen den Regalen nahm er seinen Rucksack aus dem Einkaufswagen und setzte ihn auf, um an der Kasse ein paar Artikel zu bezahlen. Vor der Kasse sprach ihn der Mitarbeiter an. Er bat ihn, in den Rucksack schauen zu dürfen. Doch der Kunde strebte nach draußen. Der Mitarbeiter hielt ihn am Rucksack fest. Der Unbekannte befreite sich und rannte nach draußen - ohne sein Gepäck. Als der Mitarbeiter den Rucksack öffnete, kamen die Dosen zum Vorschein. Als sich der Unbekannte losriss, erlitt der Mitarbeiter eine leichte Handverletzung. Die Polizei wurde hinzugezogen. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Mann mit der schwarzen Hose und den orangefarbenen Applikationen verlief ohne Erfolg.

Eine halbe Stunde später wurde auf dem Parkplatz vor diesem Supermarkt eine Frau bei einem Wechseltrick bestohlen. Ein Unbekannter bat die 62-Jährige, ihm zwei Euro zu wechseln. "Gemeinsam" habe man in ihrer Geldbörse "herumgekramt", gab die Frau später bei der Polizei zu Protokoll. Nachdem der Unbekannte weg war, stellte sie fest, dass ihr ein niedriger dreistelliger Geldbetrag in der Geldbörse fehlte. Der Unbekannte sprach mit ostdeutschem Dialekt, dürfte zwischen 50 und 60 Jahre al sein und hat dunkle Haare. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Mit falschem Fünfziger und falschem Zwanziger wollten in der Nacht zum Sonntag drei Männer ihre Zeche in einer Kneipe an der Hochstraße bezahlen. Eine der Personen wechselte den falschen 20er gegen zwei echte Zehner, während sein Begleiter drei Getränke mit dem falschen 50er bezahlen wollte. Das kam der Bedienung merkwürdig vor, weshalb sie genauer hinschaute und die Aufschrift "Prop copy" auf dem Papier entdeckte. Inzwischen verschwanden die Gäste aus dem Lokal. Die Polizei stellte die Blüten sicher. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell