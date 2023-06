Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägerei am Markaner/ Geldbörse gestohlen

Altena (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen am Markaner mehrere Platzverweise ausgesprochen und einen Mann in Gewahrsam genommen. Kurz vor 2.30 Uhr meldeten Anrufer bei der Polizei eine Schlägerei mit einer größeren Zahl von Personen. Tatsächlich waren offenbar vier Männer beteiligt, von denen sich noch drei vor Ort aufhielten, als die Polizei eintraf: zwei in Altena gemeldete Männer im Alter von 26 und 36 Jahren sowie ein 34-jähriger Mann aus Nachrodt-Wiblingwerde. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Der 26-Jährige wurde zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen.

Einem Altenaer wurde am Mittwoch vergangener Woche möglicherweise vor einem Supermarkt an der Rahmedestraße die Geldbörse gestohlen. Um 18.52 Uhr bezahlte er einen Einkauf, steckte seine Geldbörse in die Gesäßtasche und ging zu seinem Pkw auf dem Parkplatz. Erst einen Abend später bemerkte er den Verlust. Am Sonntag erstattete er Anzeige bei der Polizei. (cris)

